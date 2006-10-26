Бессмертный предложил избрать Яценюка

Председатель Совета партии “Народный Союз Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ не отказывается от идеи предложить кандидатуру первого заместителя главы Секретариата Президента Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя организационного комитета по подготовке второго этапа съезда НСНУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ.

Т.МОКРИДИ подтвердила сообщение члена Политсовета НСНУ Юрия ПАВЛЕНКО о том, что Политсовет подтвердил полномочия Р.БЕССМЕРТНОГО как руководителя партии. Она рассказала, что в начале своего выступления Р.БЕССМЕРТНЫЙ предложил избрать председателя на Совете, поскольку он не хотел, чтобы любое решение воспринималось как давление с его стороны, но Совет отказался это сделать.

Также она рассказала, что Р.БЕССМЕРТНЫЙ предложил избрать председателем оргкомитета А.ЯЦЕНЮКА, несмотря на то, что президиум партии перед этим не поддержал его предложение. Напоминая позицию Р.БЕССМЕРТНОГО, что он лично откажется возглавить оргкомитет, Т.МОКРИДИ процитировала его сегодняшние слова: «Я это слово дал и я его сдержу». Она также отметила, что на сегодняшнем Политсовете нет представителей Секретариата Президента.

Т.МОКРИДИ сказала, что Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал членам Совета, что главным итогом первого этапа съезда является утвердительный ответ на вопрос, является ли Президент партийным.

Очерчивая задачи перед партией, Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что необходимо дать ответ на три вопроса: программа, устав и развернутая программа действий. Он призвал присутствующих к единству, отметив, что любые внутренние конфликты не позволят партии быть монолитной, а, учитывая внешние факторы, соответствующие действия могут привести к расколу. Р.БЕССМЕРТНЫЙ призвал всех к открытому разговору, отметив, что сегодняшняя дискуссия партии должна завершиться в регионах.