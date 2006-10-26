Мороз рассказал, чем заниматься не следует

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ считает “абсолютно лишним” поднимать тему импичмента Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в интервью журналистам А.МОРОЗ сказал, что можно делать разные предположения относительно импичмента Президента, но на сегодня «это даже не тема для анализа».

На вопрос о том, что некоторые социалисты говорят, что отмена конституционной реформы может повлечь отставку Виктора ЮЩЕНКО, поскольку голосование в свое время происходило в пакете, А.МОРОЗ отметил, что «это абсолютно лишнее (речь идет об отставке Президента Украины – УНИАНЕ), и этим заниматься не следует».

Председатель ВР убежден, что отмена конституционной реформы не состоится. По его словам, он убежден, что реформа будет продлена, в том числе и в части местного самоуправления.

Как сообщалось, сегодня лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО заявил, что отмена политической реформы может привести к импичменту Президента.

Он объяснил, что, поскольку конституционная реформа принималась в пакете с решением о проведении третьего тура президентских выборов, то отмена реформы приведет к отмене результатов этих выборов.

"Отмена реформы означает импичмент Президенту. Это приведет к такому конфликту, что в этом никто не заинтересован. Это дестабилизация в стране", - заявил В.ЦУШКО.