В БЮТ заподозрили, что ПР блокирует Раду в сговоре с Ющенко

Член фракции БЮТ Сергей МИЩЕНКО считает, что фракция Партии регионов блокированием работы Верховной Рады хочет дать Президенту Виктору ЮЩЕНКО повод для роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в интервью журналистам, комментируя сегодняшнее блокирование депутатами-регионалами работы ВР.

«Партия регионов не может разработать альтернативу антикризисным законопроектам правительства и поэтому начала блокирование для того, чтобы дать повод Президенту распустить Верховную Раду», - сказал депутат от БЮТ.

С.МИЩЕНКО убежден, что на протяжении сегодняшнего и завтрашнего дней будет происходить шантаж со стороны фракции Партии регионов украинского народа и правительства. Кроме того, добавил он, дополнительным основанием для роспуска Верховной Рады может стать будущее решение Конституционного Суда о нелегитимности антикризисной коалиции.

При этом, по словам С.МИЩЕНКО, после такого решения у Верховной Рады будет 60 дней, чтобы сформировать новую коалицию. «И на протяжении этого времени снова будет происходить игра указами и решениями судов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президиум Партии регионов решил, что 2 и 3 апреля фракция Партии регионов будет блокировать работу Верховной Рады.

“Основное требование этой предупредительной акции – правительство должно подать в Верховную Раду антикризисную программу вместе с поправками в бюджет как гарантию выполнения этой программы”, - сказала народный депутат, заместитель председателя партии Анна ГЕРМАН.

По ее словам, 3 апреля эти акции будут подкреплены массовыми митингами, которые пройдут в столице возле Секретариата Президента, Кабинета министров, Верховной Рады и на Майдане Незалежности.