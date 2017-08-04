"Мощный сигнал агрессору": Порошенко поблагодарил Совет ЕС за расширение санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Совет ЕС за расширение санкционного списка против России из-за скандала вокруг поставок турбин Siemens в оккупированный Крым. Соответсвующий пост президент опубликовал на странице в Facebook.

"Заслуженный ответ за неуважение к контрактным обязательствам и мощный сигнал агрессору о непоколебимом единстве и солидарности между столицами Европейского Союза. Совместно с ЕС и в дальнейшем будем на страже эффективного режима санкций, о чем мы говорили во время саммита Украина-ЕС в Киеве", - написал Порошенко.

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Президент заявил, что попытки России обойти санкции только увеличат цену за агрессию.

"И быть этому пока не будет восстановлен суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым!", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз расширил санкционный список против России из-за скандала вокруг поставок турбин Siemens в оккупированный Крым. Под санкции попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, глава департамента Минэнерго РФ Евгений Грабчак и гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.