Яценюк думает, что дату выборов Президента еще можно переиграть

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК не исключает отмены постановления Верховной Рады Украины о назначении президентских выборов на 25 октября 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал журналистам в кулуарах ВР.

«Я не исключаю того, что постановление Верховной Рады о назначении выборов Президента на 25 октября может быть отменено», – отметил он.

«Но при этом, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК, - четко понятно только одно: политический и юридический процесс запущен, президентская кампания стартовала, и подтверждением этого служит сегодняшнее голосование».

Он также отметил, что все основные политические силы уже давно начали президентскую гонку, а теперь имеют легальный срок ее проведения.

«Теперь становится невозможным такое развитие политических сценариев, как изменение Конституции и отмена института прямых президентских выборов», – отметил А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. За соответствующее постановление проголосовал 401 народный депутат из 422, зарегистрированных в сессионном зале. “За” проголосовали 174 депутата от Партии регионов, 155 – от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 19 – от Блока Литвина.