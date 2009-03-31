В ПР нашли положительные моменты в законопроекте Тимошенко

Народный депутат Украины от Партии регионов Ирина АКИМОВА позитивно оценивает предложение Кабинета Министров вместо 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин ввести дополнительный импортный сбор, поскольку такое изменение снимет возможные претензии Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом она заявила в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Чем отличается одно понятие от другого? Второе (дополнительный импортный сбор – УНИАН) рассматривается международными организациями как внутренняя налоговая мера и поэтому снимает ряд острых противоречий между нами и ВТО, которые существуют в случае действия импортной надбавки», – сказала И.АКИМОВА.

При этом она отметила, что и первая, и вторая меры все же носят протекционистский характер. «В вопросах протекционизма можно спорить. Есть ряд аргументов, когда в условиях проблем с торговым сальдо надо принимать легкие протекционистские меры. Однако либеральные экономисты, к которым я себя отношу, считают, что протекционистские меры работают плохо и вызывают зеркальную реакцию», – сказала И.АКИМОВА.

Вместе с тем, отрицательной стороной предложенного Кабмином законопроекта, по ее словам, является то, что процедура установления импортного сбора будет находиться в компетенции Кабинета Министров. По мнению И.АКИМОВОЙ, в нынешних условиях в Украине отдавать подобные вопросы на рассмотрение правительства неразумно.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины предлагает заменить введение временной 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин на некоторые импортные товары дополнительным временным импортным сбором.

Это предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в некоторые законы Украины по регулированию состояния платежного баланса», подготовленным Кабмином и зарегистрированным в Верховной Раде (№4262).

Согласно документу, дополнительный импортный сбор устанавливает и отменяет Кабинет Министров по согласованию с Национальным банком.

Сбор вводится с целью регулирования платежного баланса в случае достижения им критического состояния, в частности, угрозы значительного сокращения золотовалютных резервов или необходимости достижения удовлетворительного темпа их увеличения, но не более чем на 12 месяцев.

Справка УНИАН. С 6 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым вводится 13-процентная надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».

18 марта т.г. Кабмин отменил действие 13-процентной надбавки к ставкам ввозных пошлин при импорте всех товаров, кроме автомобилей и холодильников, и одобрил законопроект, которым действие этой надбавки, введенной с 6 марта, отменяется вообще.

По заявлению премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, действие 13-процентной надбавки нарушает требования ВТО и может вызвать ответные меры со стороны импортеров украинской продукции.