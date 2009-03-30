Янукович и Симоненко обещали Ющенко не блокировать завтра трибуну ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все фракции парламента поддержать завтра на пленарном заседании Верховной Рады законопроекты, необходимые для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

А.ШЛАПАК напомнил, что в минувший четверг, 26 марта, В.ЮЩЕНКО беседовал по телефону с первым заместителем руководителя МВФ, который заметил, что в случае принятия ряда законопроектов, направленных на улучшение ситуации с доходной частью государственного бюджета, фонд готов рассмотреть вопрос о возвращении миссии МВФ в Украину для продолжения консультаций относительно предоставления очередного транша кредита.

По словам А.ШЛАПАКА, речь идет, в первую очередь, о законопроектах, направленных на повышение акциза на табачные изделия, ликероводочную продукцию и дизельное топливо. Также речь идет о законопроекте, которым увеличивается наполнение средствами Пенсионного фонда.

«Я убежден: если мы примем эти три закона, мы будем иметь возможность пригласить МВФ», - сказал А.ШЛАПАК.

А.ШЛАПАК также сообщил, что сегодня во время телефонных консультаций с Президентом лидеры оппозиции пообещали дать возможность принять соответствующие законопроекты, не блокируя парламентскую трибуну.