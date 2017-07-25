Защитник политзаключенных Кремля получил адвокатский статус в Украине

Российский адвокат Марк Фейгин заявил о получении адвокатского статуса в Украине. Об этом правозащитник сообщил в Twitter.

Читайте такжеЗадержанного на Донбассе российского военного могут обменять на Сущенко – Фейгин"Получил удостоверение. Теперь у меня адвокатский статус и в Украине...", - написал Фейгин.

Также он опубликовал фотокопию удостоверения адвоката Украины. В удостоверении днем его выдачи обозначена дата 17 мая 2017 года.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Фейгин заявлял, что его коллега Илья Новиков препятствует ему получить статус иностранного адвоката в Украине.

Напомним, российские адвокаты Марк Фейгин и Илья Новиков стали известны в Украине во время судилища над народным депутатом Надеждой Савченко в России. Именно они защищали ее интересы в российском суде.