Азаров понял, что Тимошенко вот-вот включит печатный станок

Председатель комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Верховной Рады Украины Николай АЗАРОВ раскритиковал антикризисные изменения в бюджет, подготовленные правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам в ходе российско-украинского форума в Москве.

По его словам, что в подготовленных изменениях главного государственного финдокумента «совершенно не обосновано увеличение дохода бюджета на 7,7 млрд. грн».

«Можно ли получить прибавку 5,5 млрд. грн. от НДС при осуществлении таможенного оформления газа, завезенного в прошлых периодах, 0,2 млрд. от налоговой задолженности НАК «Нафтогаза» и 0,4 млрд. грн. от рассроченной уплаты налога на прибыль, при том, что 11 марта правительство предоставило «Нафтогазу» на 2009 год рассрочку в оплате налоговых платежей?», - добавил он.

Н.АЗАРОВ также считает, что требования к Национальному банку до 1 мая внести 4 млрд. грн. как превышение доходов над расходами за 2008 год, а затем ежеквартально авансом вносить аналогичные платежи за 2009 год, нельзя считать реальными доходами Госбюджета.

«Что это, как не перекладывание ответственности за неполученные доходы бюджета на печатный станок, тем более что указанные средства текущего года в балансе бюджета не учтены. В законопроект даже прямо добавили норму, что дефицит будет покрываться средствами Национального банка», - отметил он.

Н.АЗАРОВ критикует предложенные правительством изменения, в частности, из-за того, что ими не меняются макроэкономические показатели, не увеличивается размер прожиточного минимума и минимальной зарплаты, не увеличиваются жилищные субсидии и дотации регионам.

Он также отметил, что предложенные правительством изменения «предполагают паразитирование на эмиссионных средства Нацбанка и не прикрытое лоббирование коммерческих интересов «Нафтогаза».

Он считает, что НАК «Нафтогаз Украины» вместо донора бюджета может стать «насосом для откачивания из него денег».

«Правительство Тимошенко озабочено только одним: отовсюду вытянуть деньги, чтоб «Нафтогаз» смог расплатиться по внешним контрактам. Поэтому Кабмин предложил увеличить монополисту бюджетную компенсацию разницы между «уникальной» ценой импортируемого газа и ценой его реализации предприятиям «Теплокоммунэнерго», а также ввести не предусмотренную законом компенсацию бюджетным учреждениям – всего на 6,1 млрд. грн.» - сказал он.

Кроме того, председатель комитета по вопросам финансов и банковской деятельности ВР подчеркнул, что в бюджетных расчетах правительство использовало официальный курс НБУ, что дает основания сегодня «Нафтогазу» требовать у Нацбанка продажи валюты по этому курсу.

«Очевидно, с таким подходом проблема расчетов за импортируемый газ решена не будет, бюджетные деньги уйдут в «черную дыру».

Вместе с тем, он считает нецелесообразным расширение функций Аграрного фонда по закупкам дизельного топлива и удобрений.

«Это функция вовсе не Аграрного фонда, а Госрезерва, но и средств аграрному фонду на дизтопливо и удобрения не добавляется», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что 31 марта Верховная Рада проголосует за очередной пакет антикризисных мер, позволяющих получить второй транш кредита Международного валютного фонда.

В антикризисный пакет, по словам премьера, входят законопроекты о повышении акцизных сборов на табачные изделия и другую продукцию, о внесении изменений в Государственный бюджет по сбалансированию бюджета Аграрного фонда и финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», а также о введении «справедливых» взносов в Пенсионный фонд.

Кабинет министров внес на рассмотрение ВР проект изменений в Закон «О государственном бюджете Украины на 2009 год», которым предлагается расширить функции Аграрного фонда Украины, предоставив ему разрешение проводить закупки дизельного топлива и минеральных удобрений.