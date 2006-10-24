Критику НСНУ Президент должен был начинать с себя

Критику партии “Народный Союз Наша Украина” Президент Виктор ЮЩЕНКО должен был начинать с себя, считает народный депутат Юрий АРТЕМЕНКО.

Как сказал он, комментируя съезд “Нашей Украины” 21 октября, на съезде у него «создалось впечатление, что кое-кто из публичных политиков и во время подготовки к съезду, и на протяжении самого съезда вел свою собственную игру. Секретариат Президента играл в свою игру, КАТЕРИНЧУК – в свою, региональные организации – в свою”, - сказал Ю.АРТЕМЕНКО.

Он отметил важность признания Президентом его лидерства в НСНУ. “Это то, за что партия боролась почти два года, - отметил Ю.АРТЕМЕНКО. – Но, послушав выступление Президента, у меня возникает вопрос: если он является лидером партии, то он должен тоже нести свою часть ответственности”. “Партия “Наша Украина” - это не партия одного лица – она такой не была и не будет», - отметил депутат.

Ю.АРТЕМЕНКО назвал ошибкой предложение Президента объявить перерыв в работе съезда. “Потому что после того, что было обнародовано в его выступлении, у делегатов создалось впечатление: Президент берет тайм-аут на проведение переговоров по широкой коалиции и для этого хочет сменить руководство партии, которое не согласно с такой позицией», - подчеркнул депутат.

Он также сказал, что выступление Президента совсем не отвечало формату отчетно-выборного съезда, кроме того, все делегаты были настроены на то, чтобы услышать отчет председателя Совета НСНУ Романа БЕССМЕРТНОГО. “Но, к счастью, мы уже живем не во времена Леонида КУЧМЫ и Виктора МЕДВЕДЧУКА, – сказал Ю.АРТЕМЕНКО. - Я верю, что рядовые партийцы сами будут решать, как им жить дальше, кого избирать, идти партии в оппозицию или нет. Как бы не хотелось кому-то сверху, сбоку, слева или справа влиять на ситуацию”.

Также Ю.АРТЕМЕНКО выразил удивление относительно очередных разговоров о переговорном процессе о коалиции и напомнил, что среди проектов резолюций съезда были резолюции относительно вступления во Всемирную торговую организацию, НАТО, относительно статуса украинского языка и резолюция относительно “Нашей Украины” в оппозиции.