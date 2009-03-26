Черновецкий говорит, что он не «крейзи», и собирается в Президенты

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен баллотироваться на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я обязательно буду участвовать в президентской кампании», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время мэр заметил, что его шансы выиграть являются «скромными». «Выиграю ли я выборы - это зависит только от Господа Бога. Больше ни от кого», - сказал он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил убеждение, что главные качества, которыми должен обладать кандидат на пост главы государства, - вера в Бога и желание заботиться о малозащищенных гражданах.

При этом он считает, что кандидатами на победу в президентских выборах являются лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК, председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

В то же время мэр столицы выразил мнение, что против А.ЯЦЕНЮКА могут применить «провокацию», чтобы он не участвовал в выборах. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ напомнил, что А.ЯЦЕНЮКУ еще не исполнилось 35 лет, но исполнится до проведения выборов. Мэр допускает, что Верховная Рада может принять решение о повышении возрастного барьера для кандидатов в президенты Украины, и из-за этого А.ЯЦЕНЮК не сможет принять участие в президентской кампании.

Также мэр Киева положительно охарактеризовал и В.ЯНУКОВИЧА, и Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я думаю, у них у всех есть большие шансы стать Президентом Украины», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Комментируя вероятность переизбрания нынешнего главы государства Виктора ЮЩЕНКО, мэр отметил, что у него, конечно, тоже есть шансы снова стать Президентом, ведь он стал «отцом нации», но принимал много непопулярных решений.

Говоря о собственной деятельности в должности мэра, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул: «Я мэр, который войдет в историю своими нестандартными решениями, своей моралью, своей последовательностью, кто бы ни говорил о том, что я «крейзи», безумный. Да, я безумен в любви к Богу. Прежде всего, к Богу, безумен в своей любви к обездоленным людям».