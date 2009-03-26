На завтрашнее заседание СНБО журналистов не пустят

Завтра, 27 марта, в 14.30 состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, в повестку дня заседания СНБО включены такие вопросы: о работе центральных органов исполнительной власти по планированию и выполнению государственных целевых программ, об ускорении аграрной реформы и государственной зерновой экспортной стратегии Украины, а также вопросы военно-технического характера.

Заседание проводится в закрытом режиме.

После заседания, ориентировочно в 16.30, в пресс-центре Аппарата СНБО (ул. Командарма Каменева, 8) состоится брифинг секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ.

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