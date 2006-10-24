Ющенко нашел единомышленника в лице Азарова

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ подчеркивает необходимость скорейшего принятия законопроектов, необходимых для вступления Украины во Всемирную организацию торговли. Об этом он сказал во время заседания правительственно-парламентской рабочей группы по рассмотрению проблемных и спорных вопросов проекта Государственного бюджета Украины на 2007 год, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Так, во время дискуссии в контексте вопросов реформирования налоговой и таможенной систем Н.АЗАРОВ выразил убеждение, что сегодня все законопроекты в этих сферах нужно рассматривать исходя из соответствия нормам ВТО.

“Правительство решительно и бесповоротно стоит на том, что вступление Украины в ВТО должно состояться. И необходимый для обеспечения этого процесса пакет законопроектов нужно принимать как можно скорее”, - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Будапеште заявил, что если до середины ноября Верховная Рада примет все законы по ВТО, то это позволит “21 декабря на заседании ВТО надеяться, что вопрос о вступлении Украины в ВТО будет поставлен в повестку дня и встретит позитивное решение». В.ЮЩЕНКО отметил, что его задача сегодня – “мобилизовать все политические силы, и особенно силы парламента, к солидарной позиции по поводу того, чтобы в ближайшие несколько недель принять все законы, касающиеся регулирования наших отношений с ВТО». Он подчеркнул, что вступление Украины в ВТО в 2006 году – «это наша государственная обязанность перед всей страной, перед всей нацией».

В то же время председатель ВР Александр МОРОЗ сказал, что Верховная Рада может принять все законы, необходимые для вступления Украины в ВТО, до 1 декабря.