Навальный о войне на Донбассе: это дорогая вещь, которая уничтожает экономику России

Российский оппозиционер Алексей Навальный в ходе дебатов с террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым) заявил о готовности прекратить конфликт на Донбассе и выполнить российскую часть Минских соглашений в случае своей победы на президентских выборах, передает ZN.ua.

В частности, политик указал Гиркину, что война, которую он и его сообщники развяли на востоке Украины, это "дорогая вещь, которая уничтожает экономику России".

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"Извините за банальность: плохой мир – лучше хорошей войны", – отметил Навальный.

Российский оппозиционер указал, что видит в Минских соглашениях пункты, важные для всех сторон конфликта.

"Чудовищно сложно будет все это реализовывать, но уж лучше реализовывать, чем воевать. Потому что денег на эту войну у России нет, и вести она ее не может", - заключил он.

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что в оккупированном Россией Крыму нужно провести честный референдум. Навальный уверен, что в обозримом будущем Крым не будет признан никем, но "фактически будет оставаться частью Российской Федерации".