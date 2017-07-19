В Раде зарегистрировали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

21:32, 19 июля 2017
Политика
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Соавторами законопроекта об отмене неприкосновенности значатся 158 парламентариев.

Иллюстрация REUTERS

В Раде зарегистрировали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Свои подписи под документом №6773 поставили 158 народных депутатов.

Текста проекта закона о внесении соответствующих изменений в Конституцию на сайте парламента пока нет. Согласно Конституции Украины, инициировать изменение в нее может либо президент, либо не меньше 150 депутатов. 

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В Раде уже есть президентский законопроект (№1776) об отмене депутатской неприкосновенности, он также предусматривает ограничение неприкосновенности судей, передает LB.UA.

Но этот законопроект больше не может быть вынесен на рассмотрение, поскольку возникла юридическая коллизия в связи с тем, что вопрос о неприкосновенности судей был разрешен в ходе судебной реформы. Соответственно, возникла необходимость в новом законопроекте об изменениях в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

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Теги: #отмена неприкосновенности депутатов#законопроект об отмене неприкосновенности