Плевок в лицо: опубликованы кадры драки Мосийчука и Каплина (видео)

Появилось видео драки между народными депутатами от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и БПП Сергеем Каплиным. Его на своем YouTube-канале опубликовало Эспрессо.

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Мосийчук сегодня пришел в Печерский суд, чтобы поддержать лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Сегодня суд начал рассматривать дело в отношении сочетания Ляшко депутатской деятельности с работой главным редактором газеты "Политика".

Ранее СМИ сообщали, что Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними началась драка. В свою очередь Ляшко, комментируя эту ситуацию, заметил, что все это дело - это попытка дискредитировать его и его партию, их политику. Также стало известно, что под здание суда принесли шины.