Министр Буца обнародовал декларацию о доходах

Совокупный доход министра Кабинета Министров Украины Богдана БУЦЫ в 2005 году составил 114,3 тыс. грн.

Декларация о доходах министра обнародована на Правительственном портале.

Доход членов семьи Б.БУЦЫ в 2005 году составил 32,6 тыс. грн.

Министр и члены его семьи являются собственниками имущества в Киеве и Львове. В частности, министр владеет земельными участками площадью 0,16 га, 0,0718 га, квартирами площадью 67,3 кв. м, 210,2 кв. м, 49 кв. м., гаражами площадью 18,5 кв. м и 23,1 кв. м, автомобилем "Тоуоtа КАУ4", а также ценными бумагами номинальной стоимостью 740,1 тыс. грн., размер взносов в уставные фонды предприятий составляет 112 тыс. грн.

Расходы Б.БУЦЫ на содержание имущества в 2005 году составили 5,1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Б.БУЦА был назначен министром Кабинета Министров 27 сентября 2005 года.