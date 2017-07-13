Добкин уверяет, что придет завтра в Генпрокуратуру

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин уверяет, что придет завтра в Генеральную прокуратуру. Об этом он сказал в комментарии журналистам после того, как парламент поддержал представления прокуратуры о лишении его депутатской неприкосновенности, задержании и арест.

Читайте такжеЛуценко вызвал Добкина в Генпрокуратуру завтра на 14.00«Я обещал никуда не уезжать», - сказал депутат.

На вопрос, придет ли он завтра в прокуратуру, Добкин ответил позитивно.

«Вы можете не сомневаться. Я завтра буду ровно в назначенное время с адвокатами. Ознакомлюсь с документами. И дальше встретимся на заседании суда, который будет избирать мне меру пресечения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

Генпрокурор Юрий Луценко вызвал Добкина в Генеральную прокуратуру на завтра на 14.00.