Ющенко сделает Нашей Украине ревизию: карьеристов - долой

В ближайшие недели начнется серьезное реформирование партии «Народный Союз – Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня журналистам после саммита Европейской народной партии.

Он подчеркнул, что, по его убеждению, НСНУ является одной из самых демократических политических сил.

Глава государства отметил, что не нужно делать трагедии из того, что произошло в парламенте, когда по позиции фракции «Наша Украина – Народная самооборона» был нанесен удар и “через коррупцию и подкуп из фракции была выведена часть депутатов”.

«Партии нужно делать серьезную ревизию. И убрать функционеров, которые проявили себя, и особенно в последний год-полтора, как люди, для которых генеральная идея партии не является основной, это люди-карьеристы, готовые пристраиваться к любым обстоятельствам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что сейчас необходимо провести серьезную модернизацию партии и кадровые изменения в партии, начиная от ее президиума и политического совета.

«Это вопрос, который сейчас стоит в повестке дня, и потому с третьей декады текущего месяца мы приступаем к решению всех этих вопросов, а то, что возникают какие-то проблемы по финансированию (партии), это эпизод. Он будет пролистан, и этот вопрос будет закрыт», - сказал В.ЮЩЕНКО.