Столтенберг процитировал Шевченко, впервые выступая в Верховной Раде Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые выступает в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим с трибуны в сессионном зале выступил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

"Как великий украинский поэт Тарас Шевченко написал : "Не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і вогні її, украденою, збудять, о, не однаково мені". НАТО также не одинаково. Вот почему мы стоим с вашей страной со времени восстановления независимости", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что является первым генеральным секретарем НАТО, который выступает перед украинским парламентом.

"Для меня большая честь выступить сегодня перед Радой. Я первый генсек НАТО, который это делает. Как депутат парламента уже 25 лет, я полностью признаю и понимаю важность парламентов в современных демократиях", - отметил генеральный секретарь альянса.