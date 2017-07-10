Интересы Януковича в суде будет представлять адвокат Мешечек

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который обвиняется в государственной измене, адвоката Виталия Мешечека.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центра.

Как отмечается в сообщении, "при назначении адвоката в соответствии с частью второй статьи 21 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи» учитывались специализация адвоката, его текущий уровень нагрузки и сложность производства".

Назначение Януковичу адвоката Мешечека состоялось 7 июля.

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Согласно доверенности, выданной Региональным центром, адвокат должен прибыть для участия в судебном заседании 12 июля 2017 года в 10.00.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко заявили о выходе из судебного процесса по делу о государственной измене Януковича.

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева удовлетворила ходатайство прокуроров о назначении Януковичу по делу о госизмене адвоката за государственный счет из Центра бесплатной вторичной правовой помощи.