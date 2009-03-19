Криля не удивляет, что результаты выборов все чаще определяют суды

Партия “Единый центр” презентовала в Верховной Раде Украины свой проект Избирательного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в парламенте сообщил лидер ЕЦ Игорь КРИЛЬ.

По словам депутата, кодекс является первым шагом к реализации Плана обновления страны, предложенного “Единым центром”. Данный документ, отметил он, должен регламентировать и упорядочить весь избирательный процесс в Украине – президентские, парламентские и местные выборы.

И.КРИЛЬ подчеркнул, что нынешнее избирательное законодательство не отвечает потребностям общества и государства, ведь документы, которые регулируют процесс, часто противоречат друг другу. «Потому не удивительно, что результаты выборов все чаще определяются судами, а не избирательными комиссиями. Изменения вносятся необдуманно, исходя лишь из ситуативной выгоды для отдельных политических сил. В итоге – это все создает неограниченные возможности для политической коррупции», - сказал И.КРИЛЬ.

Он отметил, что события последнего года, в частности перманентный политический кризис, подтверждают, что необходимо как можно скорее проводить изменения, которые исключили бы вероятность подобного – кризисного - сценария в дальнейшем.

Для этого, по словам И.КРИЛЯ, “Единый центр” предлагает:

Сделать избирательные списки открытыми. Тогда избиратели смогут голосовать не только за политическую силу, но и за конкретного кандидата, который будет представлять партию в округе.

Запретить “именные” блоки на выборах. По мнению И.КРИЛЯ, это позволит за несколько лет забыть о таком явлении, как «партия одного человека», где кроме лидера никто не знает ни одной фамилии.

Снять ограничение на максимальный размер избирательных фондов кандидатов, партий, их местных организаций (блоков), что должно вывести из тени средства, которые партии тратят на политическую рекламу и агитацию. “Ведь ни для кого не секрет, что выборы обходятся в десятки раз дороже, чем это декларируют политические силы. На избирательной кампании должны зарабатывать не только пиарщики, но и бюджет», - подчеркнул лидер “Единого центра”.

Избирать городских председателей в два тура. «Таким образом, - убежден И.КРИЛЬ, - мы избежим ситуаций, когда победителем выборов становится практически случайный человек, который неожиданно получил на три голоса больше, чем все остальные».

Повысить проходной барьер для избирательных блоков. Тогда, по словам депутата, из парламента исчезнут партии, которые представлены лишь одним человеком и существуют только на бумаге.