Президент Украины почетный председатель партии “Народный Союз Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО не понимает, почему НСНУ до сих пор не сотрудничает с правыми партиями, которые не прошли в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на III съезде НСНУ в Киеве.

«В парламент не попал ряд правых партий. А где они сейчас? Почему не с нами?», - сказал Президент.

Он выразил убеждение, что те политические силы, которые на протяжении всей своей деятельности боролись за государственность Украины, должны быть партнерами НСНУ. «Кто должен консолидировать демократическое движение в Украине? Убежден – «Наша Україна»», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил убеждение, что руководство партии несет ответственность за то, что эти партии до сих пор не сотрудничают с «Нашей Украиной».