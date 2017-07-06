В Раде рассказали, когда Столтенберг выступит в украинском парламенте

В понедельник, 10 июля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во главе делегации Североатлантического совета вместе с руководителем Военного комитета НАТО посетит с однодневным визитом Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата Верховной Рады, предусмотрена двусторонняя встреча Столтенберга с председателем Верховной Рады Андрей Парубий, выступление генсека НАТО перед народными депутатами в сессионном зале; встреча с руководителями фракций и председателями комитетов, которые занимаются евроатлантической интеграции.

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В состав делегации входят: 29 послов Североатлантического совета, 22 сопровождающих послов, представители Международного секретариата НАТО, представители Международного военного Секретариата НАТО.

Встреча Столтенберга с Парубием начнется в 15.30. В 16.00 планируется выступление генсека в сессионном зале парламента.