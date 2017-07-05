Посол объяснил, почему принято решение о подсудности дела MH17 Нидерландам

Страны-участницы расследования дела о сбитии МН17 передали подсудность суду Нидерландов в связи с блокированием Россией создание международного трибунала и необходимостью деполитизировать предстоящий судебный процесс.

Об этом в интервью агентству УНИАН сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, объясняя такое решение задействованных стран - Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов.

«Наиболее эффективным методом привлечения к ответственности виновных в преступлении мог быть трибунал, созданный в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН на основании части VII Устава ООН. Но в 2015 году Россия заблокировала решение о его создании. Поэтому государства, правоохранительные органы которых принимают участие в Совместной группе по расследованию поражения самолета - Украина, Нидерланды, Австралия, Бельгия и Малайзия сконцентрировались на двух опциях: это создание трибунала на основе межгосударственного соглашения пяти стран или передача дела в национальную юрисдикцию конкретной страны. После тщательного анализа выбор был сделан в пользу преследования виновных за сбитие самолета в рамках правовой системы Нидерландов», - детализировал он.

Отвечая на вопрос, почему именно были выбраны Нидерланды, а не Украины, на территории которой было совершено преступление, посол объяснил, что основными преимуществами такого варианта были наличие стабильного уголовного законодательства и системы правосудия, готовность нидерландской стороны обеспечить надлежащее судебное разбирательство и наличие у других государств, в том числи России, международно-правовых обязательств.

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«Речь идет, в частности, о том, что в соответствии с конвенцией Совета Европы Россия обязана оказывать взаимную правовую помощь по уголовным делам. Принимая во внимание позицию РФ по проблематике МН17, можно предположить, что такое взаимодействие будет, мягко говоря, непростым. Тем не менее, необходимые правовые рамки для такого сотрудничества существуют, и все будет зависеть от наличия политической воли со стороны РФ. Кроме того, важно максимально деполитизировать предстоящий судебный процесс, избежать даже гипотетических обвинений в необъективности», - отметил Ченцов.

Украинский дипломат также отметил, что подавляющее большинство среди погибших также составляют именно граждане Нидерландов (из 298 погибших 193 были нидерландцами). «Таким образом, будет значительно упрощено участие родных и близких погибших в процессе. К тому же судебное разбирательство дела на национальном уровне будет продолжаться меньше времени, чем рассмотрение международным трибуналом», - подчеркнул собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России.

Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находится под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей назвали «предварительными».

Группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, подтверждающее, что «Бук», которым был сбит самолет, является российским.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

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