Ющенко не намерен давать коалиции объяснения относительно Тарасюка

В Секретариате Президента считают неконструктивной и провокационной позицию коалиции по поводу кандидатуры на должность министра иностранных дел.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Секретариата Президента, переданном УНИАН.

В частности, в комментарии отмечается, что Президент Украины не намерен давать какие-либо дополнительные объяснения по поводу предложенной им кандидатуры на должность министра иностранных дел.

“Направленное в Верховную Раду представление о назначении Олега ШАМШУРА руководителем внешнеполитического ведомства страны четко подтверждает, кого именно глава государства желает видеть на этом посту”, - подчеркнули в пресс-службе.

Как констатируется в комментарии, Конституция Украины содержит прямую норму о том, что именно Президент руководит внешнеполитической деятельностью государства. “Исходя из этого положения Основного Закона, он единолично вносит в Верховную Раду представление о назначении главы МИД. Президенту, чтобы предложить парламенту эту кандидатуру, не нужно согласие или какие-то другие кадровые предложения от депутатского корпуса”, - говорится в комментарии.

“Внесение представления на О.ШАМШУРА значит, что глава государства воздает должное профессиональным, деловым и моральным качествам этого дипломата. Никакие другие обоснования такого кадрового предложения Президента не нужны”, - считают в пресс-службе.

“В то же время три фракции парламента, которые образуют так называемую коалицию, встречным выдвижением кандидатуры Бориса ТАРАСЮКА хотят перекроить на свой манер конституционный порядок назначения министра иностранных дел. Это свидетельствует о неконструктивной, провокационной позиции части депутатов, которая только вызовет лишнюю политизацию при обсуждении вопроса об утверждении О.ШАМШУРА руководителем МИД”, - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, парламентская коалиция обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой «предоставить мотивированный ответ» на ее предложение по внесению в Верховную Раду представления о назначении министром иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.

Обращение, которое подписали лидеры трех фракций – Иван КИРИЛЕНКО (БЮТ), Николай МАРТІНЕНКО (НУ-НС) и Игорь ШАРОВ (Блок Литвина), связано с тем, что коалиция до сих пор не получила от Президента ответ на свое предложение от 6 марта. «Вместо этого 17 марта 2009 года в Верховную Раду Украины поступило Ваше представление о назначении министром иностранных дел Украины Олега ШАМШУРА, что, фактически, означает отклонение Вами предложения парламентской коалиции», - говорится в обращении к Президенту.