Германия назначила консула в Черновцах - посольство

Германия назначила консула в Черновцах. Об этом сообщили в отделе прессы и работы с общественностью посольства Германии в Украине.

Читайте такжеПорошенко поручил срочно расследовать обстрел польского консульства в Луцке"4 июля 2017 года в Министерстве иностранных дел Украины Александру Шлампу была выдана экзекватура - разрешение на осуществление консульской деятельности в его консульском округе", - говорится в сообщении.

Также сказано, что наряду с уже действующими консулами во Львове, Одессе и Харькове Шламп станет четвертым немецким консулом. Его консульский округ охватывает Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Винницкую и Черновицкую области.

Посол Германии Эрнст Райхель отметил, что Шламп внес заметный вклад в развитие немецко-украинских отношений и передал ему свидетельство о назначении.

"Как председатель Общества австрийско-немецкой культуры в Черновцах, как управляющий делами когда-то немецкого совместного предприятия, как член президиума Совета немцев Украины, а также, не в последнюю очередь, как уроженец Черновцов Шламп знает, как мало кто, многогранность и многослойность немецкой и немецкоязычной истории и современности Черновцов. Все это свидетельствует о том, что он создан для того, чтобы еще больше укреплять тесные связи между Германией и Украиной", - заявил Райхель.