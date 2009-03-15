Янукович: придет новый президент, правительство, и ситуация изменится

Раньше, чем осенью, провести досрочные парламентские и президентские выборы невозможно. Об этом сказал лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

По его словам, необходимо провести “одноразово досрочные парламентские и президентские выборы”.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что такие выборы необходимо проводить “чем скорее, тем лучше”.

В то же время он отметил, что «раньше, чем осенью, это не будет».

Лидер Партии регионов убежден, что именно народ Украины должен определиться, «кого они видят, кого они изберут».

«Придет новый президент, придет новый парламент, и придет новое правительство, и ситуация полностью изменится в стране», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, если это будет сделано быстро, то «мы быстро преодолели бы кризис».