БЮТ настаивает, что выборы в Тернопольский облсовет незаконны

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что выборы в Тернопольский облсовет являются незаконными, поскольку Конституционный Суд не отменил постановление Верховной Рады от 3 марта 2009 года, которым она отменила свое решение о назначении внеочередных выборов в Тернопольский облсовет.

Как отметил народный депутат от БЮТ, руководитель подкомитета по вопросам избирательного законодательства и объединений граждан комитета государственного строительства и местного самоуправления Верховной Рады Украины Сергей ПОДГОРНЫЙ, постановление от 3 марта было подписано председателем ВР, обнародовано и оно действует. “Никто это постановление не отменил. Оно может кому-то нравиться, кому-то – не нравиться, но постановление действует. Потому никаких выборов в Тернопольском облсовете быть не может. Если бы постановление отменил Конституционный Суд – нет проблем. Но точка не была поставлена. И призывать не выполнять постановление Верховной Рады – это верх цинизма”, – считает С.ПОДГОРНЫЙ.

Он также утверждает, что в области имело место вмешательство в избирательный процесс. “Есть ст. 11 (Закона Украины “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей” – УНИАН), о принципах избирательного процесса, которая запрещает вмешательство кого-либо в этот процесс. Даже если суд обязал ТИК возобновить избирательный процесс, ни облгосадминистрация, ни райгосадминистрации не имели права брать сельских и поселковых председателей, давать им задание привозить с собой членов избирательных комиссий и что-то выполнять по избирательному процессу, раздавать им бюллетени, что имело место в области”, – отметил С.ПОДГОРНЫЙ. Представители БЮТ отметили, что такие действия были совершены до решения Львовского апелляционного суда, а следовательно тем более являются незаконными. “Поэтому те, кто верит в закон, тот не будет принимать участия в выборах, кто не верит – тот сделает свой выбор”, – убежден С.ПОДГОРНЫЙ.

В то же время БЮТ распространил заявление, в котором призвал своих сторонников “руководствоваться исключительно постановлением Верховной Рады, которыми отменены выборы в облсовет”.

“В условиях кризиса любые внеочередные выборы опасны, не нужны и дестабилизируют ситуацию. Мы, как ответственная политическая сила, сделали все для того, чтобы эти ненужные выборы не состоялись, а миллионы бессмысленно потраченных на избирательную кампанию денег пошли вам в виде зарплат, пенсий, стипендий. Однако нас неоднократно упрекали, что мы боимся оторваться от власти”, – говорится в заявлении.

В то же время БЮТ призвал своих сторонников, которые все-таки убеждены, что нужно прийти на выборы, голосовать против всех.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета, назначенных на 15 марта.

ВО «Свобода» обжаловала это решение, и 11 марта Окружной административный суд Тернопольской области обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

В свою очередь БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решение Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет.

14 марта Львовский апелляционный суд обязал Тернопольскую территориальную избирательную комиссию провести внеочередные выборы в Тернопольский областной совет 15 марта.

В то же время БЮТ заявил, что отказывается от участия в выборах в Тернопольский облсовет 15 марта и призвал своих сторонников к бойкоту этого волеизъявления.