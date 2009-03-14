Турчинов: БЮТ считает выборы в Тернополе нарушением закона

Блок Юлии Тимошенко отказывается от участия в выборах в Тернопольский областной совет и призывает своих сторонников к бойкоту этого волеизъявления.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление от БЮТ обнародовал сегодня один из его лидеров Александр ТУРЧИНОВ в офисе партии.

“Блок Юлии Тимошенко заявляет о том, что не будет принимать участия в фарсе, организованным БАЛОГОЙ (руководителем Секретариата Президента – УНИАН) под видом выборов в Тернопольский областной совет. Мы считаем, что проведение выборов в Тернополе является нарушением закона, поскольку они упразднены Верховной Радой, судами и имеют соответствующее разъяснение Центральной избирательной комиссии. В условиях кризиса какие-либо внеочередные выборы опасны, не нужны и дестабилизируют ситуацию”, - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он заверил, что БЮТ найдет силы и ресурсы для того, чтобы защитить демократию на Тернопольщине и возобновить справедливость в регионе.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета, назначенных на 15 марта.

ВО «Свобода» обжаловала это решение, и 11 марта Окружной административный суд Тернопольской области обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

В свою очередь БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решения Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов.

Сегодня Львовский апелляционный суд обязал Тернопольскую территориальную избирательную комиссию провести внеочередные выборы в Тернопольский областной совет 15 марта.