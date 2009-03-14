Ющенко примет участие в 70-летии провозглашения Карпатской Украины

Президент едет в Хуст

В субботу, 14 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетит с однодневной рабочей поездкой Закарпатскую область. Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель поездки – участие в мероприятиях, посвященных 70-летию событий, связанных с провозглашением Карпатской Украины. Мероприятия состоятся в Мемориальном парке «Красное Поле» вблизи города Хуст. Также В.ЮЩЕНКО у Хусте примет участие в чествовании памяти Президента Карпатской Украины Августина Волошина.

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