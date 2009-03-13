Криль: кажется, придется завозить новую мебель в Тернопольский облсовет

Народный депутат, лидер партии «Единый центр» Игорь КРИЛЬ критикует Блок Юлии Тимошенко за попытки отменить проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета.

Об этом говорится в комментарии И.КРИЛЯ, текст которого передан УНИАН.

«Создается впечатление, что в Тернопольский областной совет нужно будет завозить новую мебель, потому что иначе как с креслами БЮТ оттуда не вынесешь. Для них власть – это самый прибыльный вид бизнеса. Поэтому легче организовать судебное решение, чем терять контрольный пакет акций в облсовете», - считает И.КРИЛЬ.

Политик считает, что выборы – это всегда дешевле, чем удерживать бездеятельную и некомпетентную власть.

«В прошлом году БЮТ заблокировал перевыборы в Верховную Раду. В итоге мы имеем фактически бездеятельный парламент, который максимум способен лишь на дерибан портфелей. Мы до сих пор не имеем антикризисной программы и живем с абсурдным бюджетом», - отметил лидер «Единого центра».

«Теперь эта политическая сила нагружает всю страну еще и бездеятельным Тернопольским облсоветом. Аргументировать такие шаги тем, что на выборы нет средств, – это просто издевательство», - считает И.КРИЛЬ. – Содержание неработающего облсовета обходится бюджету в 300 тыс. грн. ежемесячно. А страна уже потратила на выборы, которые блокирует БЮТ, около 8 млн. грн. Где же здесь экономия? Это бардак, который может остановить только полная перезагрузка власти и устранение из нее тех, кто превратил ее в бизнес».

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета на 15 марта 2009 года.

Позже в ВР был зарегистрирован проект постановления, одним из авторов которого является лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО, “О признании такой утратившим действие Постановления Верховной Рады "О назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета". Оппоненты Блока Юлии Тимошенко заявляли, что БЮТ стремится отменить выборы в облсовет, потому что боится поражения.

3 марта 2009 года Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета. За принятие соответствующего постановления проголосовали 292 депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, "за" голосовали 147 депутатов от Партии регионов, 141 депутат от БЮТ и 4 от НУ-НС.

11 марта Окружной административный суд Тернопольской области удовлетворил иск областной организации ВО «Свобода» о признании противоправным и отмене решения Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии о прекращении избирательного процесса и обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решение Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет, сообщила председатель областной ТИК Наталия ЧУЙКО.

Кроме того, Окружной административный суд Киева запретил Тернопольской избирательной комиссии, всем участковым избирательным комиссиям осуществлять организацию и проведение 15 марта 2009 года внеочередных выборов Тернопольского областного совета.

Сегодня, 13 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в Конституционный Суд представление, в котором просит признать неконституционным постановление Верховной Рады об отмене внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета.