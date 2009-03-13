Третьяков заявляет, что Балоге не стоит лезть в парламентские дела

Виктор БАЛОГА должен больше времени уделять «ремонту» своего Секретариата, а не давать советы конституционному органу власти – парламенту. Об этом говорится в заявлении для прессы заместителя руководителя фракции «Нашей Украины – Народной Самообороны» Александра ТРЕТЬЯКОВА, текст которого приводит "Главред".

По словам депутата, «размышлизмы главы СП о досрочных выборах, а его подчиненных – о будущем партии «Наша Украина» - выглядят смешными и провокационными, поскольку ни к выборам, ни к партии сотрудники Секретариата не имеют ни малейшего отношения».

«Вместо того, чтобы огульно развешивать ярлыки на коалицию и на избранных народом представителей Верховной Рады, Виктору Ивановичу следовало хотя бы создать иллюзию продуктивной работы с Кабинетом Министров и парламентом, если этого не получается делать реально и искренне. Даже такой шаг господина БАЛОГИ, уверен, в обществе будет высоко оценен», - подчеркнул А.ТРЕТЬЯКОВ.