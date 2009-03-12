Кравчук советует Ющенко не бояться слова "импичмент"

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК советует Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО "нормально" относиться к инициативе коммунистов об объявлении ему импичмента.

Так Л.КРАВЧУК в интервью УНИАН прокомментировал предложение лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО о начале процедуры импичмента Президента Украины.

Он отметил, что сам "нормально" относится к этому вопросу: «Я отношусь ко всему нормально, если оно в рамках Конституции Украины и законов».

По словам Л.КРАВЧУКА, "не надо бояться слова импичмент, если он не имеет реальной почвы".

«Как я слышал от самого П.СИМОНЕНКО, то его аргументация связана с островом Змеиный. Он считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО разрешил, или является одним из тех, кто отдал Румынии часть украинской территории. Я не могу говорить сейчас – так это, или нет. Могу утверждать только одно: импичмент – это норма, отвечающая Конституции. Это не та ситуация, которая выходит за рамки законодательства. Следовательно, отношусь к такой идее нормально», - сказал Л.КРАВЧУК.

«Помню, когда я был Президентом, тогда также раздавались предложения объявить импичмент КРАВЧУКУ. Эти предложения рассматривались и были отклонены. Поскольку для импичмента не было оснований. Если сейчас есть основания, и они вписываются в нормативную базу, то это конституционный процесс. Он не имеет каких-то сложностей, вызывающих страх. Считаю, что Президент В.ЮЩЕНКО должен к этому отнестись так, как каждый человек – нормально», - считает первый Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта лидер КПУ П.СИМОНЕНКО сообщил, что фракция Коммунистической партии Украины 11 марта обратилась с официальным письмом к руководителям всех фракций парламента относительно начала процедуры импичмента Президента Украины.

Он отметил, что в обращении содержится просьба к лидерам фракций Верховной Рады выразить свою точку зрения по данному вопросу. По его словам, если в парламенте будет собрано 226 подписей народных депутатов, тогда возможно начать процедуру импичмента Президента. Он считает, что на сегодня не нужен специальный закон о временной специальной следственной комиссии, которая будет заниматься вопросом импичмента. По его словам, специалисты считают, что это можно делать на ныне действующей законодательной базе.

П.СИМОНЕНКО отметил, что коммунисты подготовили проект решения о создании в Верховной Раде Украины временной специальной следственной комиссии. «Все то, что требует от нас Конституция, мы готовы предложить», - подчеркнул лидер КПУ.

По его словам, вопрос о начале процедуры импичмента Президента - «это будет определенный тест, насколько они (политические силы – УНИАН) последовательны в своих заявлениях».

В подготовленном фракцией КПУ представлении народных депутатов «об инициировании вопроса отстранения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с поста в порядке импичмента в связи с совершением преступлений» отмечается, что Президент неоднократно, «систематически нарушал Конституцию и законы Украины». «Его практическая деятельность направлена на установление и укрепление режима личной власти, результатом чего стало блокирование работы всех ветвей власти, разрушение системы управления страной, что привело к деформации принципов государственности, потери управляемости государством и углубление раскола в обществе», - говорится в тексте представления.