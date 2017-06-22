В ЕС заверили в продлении санкций против России - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Евросоюзе его заверили в продлении санкций против России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Дональдом Туском сегодня в Брюсселе.

«Несколько часов назад, ночью, я прибыл из Вашингтона, и у нас были очень перспективные переговоры и координация, в первую очередь по санкциям. Вы знаете, что США ввели новые санкции, и подтвердили, что все санкции будут оставаться в силе до полной имплементации «Минска», - заявил он.

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«Я рад услышать сегодня от Дональда (президента Евросовета Дональда Туска - УНИАН) и после наших консультаций с другими лидерами ЕС, что позиция ЕС - это единство, жизненно необходимое для нас, и солидарность с Украиной. Поэтому месседж о продлении санкций - это именно то, что мы рады услышать в эти дни», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 22 июня, находится с рабочим визитом в Брюсселе.

Ожидается, что президент проведет встречу с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов Евросоюза.

Кроме этого, Порошенко примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии.

Глава государства проинформирует собеседников об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе, о состоянии выполнения и конкретных случаях нарушения российской стороной Минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского Совета о продлении секторальных санкций против России.

Также Порошенко планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 20 июня объявили о расширении санкций в отношении 6 россиян, 21 представителя боевиков и компаний из Донбасса, а также 11 человек и компаний из Крыма из-за агрессии РФ в Украине. В санкционный список попали и граждане Украины, которые поддержали российскую агрессию на Донбассе. В частности, в нем - фамилии 21 гражданина Украины, организаций и их приспешников.