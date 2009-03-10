Ющенко высоко оценивает взаимодействие СБУ и Генпрокуратуры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО положительно оценивает уровень взаимодействия и сотрудничества Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня в Киеве во время представления руководящему составу СБУ новоназначенного председателя спецслужбы Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Практически ежедневно мы встречаемся в кругу Генпрокуратура – СБУ. Многие вопросы прорабатываются совместно, и я положительно оцениваю этот диалог», - сказал Президент и добавил, что на протяжении 2009 года такое взаимодействие и сотрудничество необходимо продолжать и развивать.

В.ЮЩЕНКО также отметил важность решения кадрового вопроса, которое долгое время тормозилось, в частности, назначение руководителя СБУ.

«Это (назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ – УНИАН) добавит четкости и стройности работе СБУ», - сказал Президент и высказал требование к представителям спецслужбы приступить к развертыванию работы в 2009 году по вопросам, которые относятся к компетенции Службы безопасности.

В свою очередь, В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул: «Позвольте каждому моему коллеге работать».