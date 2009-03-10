Кивалов призывает беречь экс-судью Зварича как зеницу ока

Правоохранительные органы должны принять меры, чтобы гарантировать безопасность бывшему судье Львовского апелляционного административного суда Игорю ЗВАРЫЧУ в течение всего срока следствия и судебного процесса.

Такое мнение высказал народный депутат от Партии регионов, председатель Комитета ВР по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Нужно выделить сотрудников, ответственных за его охрану. Поместить задержанного в специальную камеру, где он мог бы находиться под круглосуточным контролем», - считает С.КИВАЛОВ.

По его мнению, И.ЗВАРЫЧ, «судя по всему, обладает ценной информацией о фактах коррупции в судах общей юрисдикции».

«Такого свидетеля нужно беречь как зеницу ока. Но остающимся на свободе коррупционерам дающий показаний И.ЗВАРЫЧ - как бельмо на глазу: только с его показаниями предстоящий, самый громкий за всю историю независимости Украины, судебный процесс над судейской коррупцией будет иметь перспективу. В этом прямой интерес правоохранителей, ответственных за содержание И.ЗВАРЫЧА под стражей», - отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2008 года против тогдашнего председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРИЧА Генпрокуратура возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРИЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой находился на лечении.

18 декабря 2008 года Верховная Рада дала согласие на его освобождение от должности и арест.

9 марта этого года во Львове около 21.00 на чердаке одного из жилых домов сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.ЗВАРИЧА.

Сегодня, 10 марта, И.ЗВАРИЧ был доставлен в Киев, он находится в одном из изоляторов временного содержания.