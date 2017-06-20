Белый дом подтвердил: Порошенко встретится с Трампом раньше Путина

В Белом доме подтвердили, что сегодня, 20 июня, в Вашингтоне Дональд Трамп приедет на встречу Петра Порошенко с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Читайте такжеПорошенко начал свой визит в США с общения с украинской диаспорой"Президент (Дональд Трамп - УНИАН) встретится с советником по вопросам национальной безопасности МакМастером и приедет на встречу вице-президента Майкла Пенса с президентом Украины Петром Порошенко", - говорится в сообщении Белого дома.

Встреча запланирована на 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 по Киеву). Повестка переговоров не сообщается. Заявление для прессы также не анонсировано.

Пресс-служба Петра Порошенко отмечает, что во время визита в Вашингтон запланировано очень много встреч, на которых будет обсуждаться сотрудничество в обороне, политической и экономической сферах.

"Будут встречи в Белом доме, будут встречи в Государственном департаменте. Будут встречи в Министерстве обороны, Министерстве торговли, Министерстве энергетики. Никогда такого мощного визита не было. И именно для того, чтобы мы имели возможность переговорить и относительно нашего сотрудничества в сфере безопасности, политической и экономической сферах", - заявил Порошенко.

По информации источников ТСН в Белом доме, президент Украины встретится со спикером Палаты представителей Полом Райаном, министром экономики и председателем департамента энергетики, с которым будут обсуждать альтернативы "Северному потоку-2".

Назначение встречи с Порошенко должно дать сигнал внутреннему американскому политикуму, что администрация проводит встречи со всеми сторонами и политика нынешнего Белого дома не является пророссийской.

Кроме того, на прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время слушаний в комитете по международным отношениям палаты представителей предположил, что Киев и Москва найдут замену минскому формату.

По информации издания, вероятность обсуждения между президентами США и Украины другого формата, альтернативного "нормандском", также является очень высокой.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд украинских СМИ заявляли, что Порошенко 19 июня отправился в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.