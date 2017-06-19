На Житомирщине завершается прием документов в общественный совет при облгосадминистрации

На Житомирщине сегодня завершается прием документов в общественный совет при облгосадминистрации. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 19 июня 2017 года - последний день приема документов для участия в учредительном собрании для формирования нового состава общественного совета при Житомирской областной государственной администрации.

"Успейте подать заявление на имя инициативной группы",- отмечают в ОГА.

Документы будут приниматься с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Житомир, майдан имени С.П. Королева,1, 2 этаж; каб. 236 (управление информационной деятельности и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации).

Детальнее об условиях приема документов можно узнать на сайте Житомирской облгосадминистрации.

Телефоны для справок: (0412) 47-50-19; 097-763-41-84 (главный специалист отдела коммуникаций с общественностью Ефимович Елена Сергеевна).