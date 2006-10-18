Янукович просит правительство соблюдать спокойствие

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал министров дистанцироваться от политических процессов, и работать в обычном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодняшнее заседание правительства и комментируя вчерашнее заявление «Нашей Украины» о переходе в оппозицию.

«Я просил бы, чтобы мы с вами сохраняли спокойствие и работали так, как должны работать. Правительство должно работать как единый целостный организм», - сказал премьер.

При этом он отметил, что отношения каждого министра к работе должно быть всегда одинаковое, и высказал уверенность, что так и будет. «Мы сегодня не имеем вопросов ни к одному министру. Мы как работали, так и работаем», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 17 октября лидер парламентской фракции “Наша Украина” Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ заявил из трибуны Верховной Рады, что «Наша Украина» переходит в оппозицию.

Он проинформировал народных депутатов о том, что 5 октября на своем заседании фракция «Наша Украина» приняла решение о переходе в оппозицию. Он отметил, что такое решение принято всеми шестью партиями, входящими в блок, и политсоветом блока «Наша Украина».

«Наша Украина» - в оппозиции, наши министры покидают правительство», - заявил он.