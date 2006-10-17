Президент объявил выговор главе Житомирской облгосадминистрации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим сегодняшним указом объявил выговор главе Житомирской областной государственной администрации Юрию АНДРИЙЧУКУ.

Как отмечено в указе, текст которого размещен на официальном сайте главы государства, выговор объявлен за нарушение этики поведения государственного служащего и недостатки в работе по отбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций.