Российские кибератаки перед выборами в США затронули 39 штатов - СМИ

Кибератаки российских хакеров летом и осенью 2016 года затронули избирательные системы 39 американских штатов. Об этом во вторник, 13 июня, со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования вмешательства РФ в выборы в США, сообщает агентство Bloomberg, указывая, что это вдвое больше, чем сообщалось ранее, как сообщает DW.

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Хакеры получили доступ к программному обеспечению, разработанному для проведения опросов в день выборов, и по меньшей мере в одном штате - к базе данных финансирования кампании, пишет Bloomberg. По данным информагентства, в Иллинойсе взломщики получили доступ к личным данным 90 тысяч избирателей и пытались изменить или удалить их.

Два собеседника Bloomberg утверждают, что "масштабы и изощренность" атак настолько обеспокоили администрацию Барака Обамы, что в октябре прошлого года он напрямую связался с Москвой по защищенному каналу связи, так называемому "красному телефону".

Белый дом предоставил Кремлю свидетельства российских кибератак и объяснил, почему считает эти действия опасными и агрессивными, рассказали источники агентства. В ответ Россия якобы запросила больше информации и гарантии того, что ее будут держать в курсе расследования, даже если взломы продолжатся.