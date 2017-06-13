В Генштабе ВСУ прокомментировали предложение Турчинова о завершении АТО

Решение о возможном завершении АТО принимает высшее военно-политическое руководство Украины.

Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, комментируя УНИАН заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости завершения антитеррористической операции на востоке Украины и перехода к новому формату защиты Украины от гибридной войны, которую ведет РФ.

«Решение о завершении АТО принимают не в Генеральном штабе, есть высшее военно-политическое руководство страны, которое принимает такое решение. Генеральный штаб в соответствии со своими полномочиями планирует и проводит военные операции, а не осуществляет принятие такого уровня решения», - заявил он.

Отвечая на вопрос информировали ли Генштаб ВСУ о возможном завершении АТО на востоке страны, он отметил, что «к такому уровню информации у меня нет доступа. Это коммуникация на уровне руководитель СНБО - руководитель Генштаба».

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Как известно, сегодня ранее секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью СМИ заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.

«Военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам формат АТО. В то же время нужно отметить, что антитеррористическая операция выполнила очень много важных задач. Именно в рамках АТО мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы, а также освободили значительную часть оккупированной территории Украины», - сказал он.

«В то же время, пришло время перейти к новому формату защиты страны», - заявил Турчинов.