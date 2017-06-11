Первые украинцы въехали в ЕС без виз (фото)
Украинцы уже пересекают границу с ЕС без виз.
Первые граждане Украины въехали в Европейский союз после вступления в силу безвизового режима. Об этом в своем Twitter пишет департамент консульской службы МИД Украины.
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"Первые сообщения консулов из пунктов пропуска: украинцы без виз пересекают границу ЕС", - говорится в сообщении ведомства.
Перші повідомлення консулів з пунктів пропуску:українці #безвіз перетин кордон ЄС. #КонсулПоручhttps://t.co/yscXSN7gcXpic.twitter.com/N8t3KcaXVd— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 10, 2017
Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.