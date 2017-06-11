Первые украинцы въехали в ЕС без виз (фото)

Первые граждане Украины въехали в Европейский союз после вступления в силу безвизового режима. Об этом в своем Twitter пишет департамент консульской службы МИД Украины.

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"Первые сообщения консулов из пунктов пропуска: украинцы без виз пересекают границу ЕС", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.