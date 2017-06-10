Генсек ООН планирует в ближайшее время посетить Украину - Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш планирует в ближайшее время посетить Украину. Об этом она написала в Facebook.

Первый вице-спикер отметила, что вчера, 9 июня, встретилась с заместителем генерального секретаря ООН Фумзиле Мламбо-Нгкука.

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«Заместитель генсека ООН сообщила, что новый генеральный секретарь ООН планирует в ближайшее время посетить Украину. Кстати, вопросы гендерного равенства определены Антонио Гуттерешем как ключевые приоритеты его работы », - отметила Геращенко.

Также, по ее словам, в июле будет назначен новый спецпредставитель генсека ООН по вопросам противодействия сексуальному насилию и преступлениям. Украина будет одной из стран, куда уполномоченный нанесет первые визиты.