МВФ: письмо о намерениях повышает шансы Украины на кредит

Письмо о намерениях повышает возможность предоставления Украине второго транша МВФ.

Об этом сказал директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАН во время телефонного разговора с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Разговор состоялся по инициативе Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО информировал Д.СТРОСС-КАНА о результатах совещания по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики, на котором был согласован проект письма о намерениях в Международный валютный фонд.

Директор-распорядитель МВФ приветствовал единую общую позицию украинской власти и стремление осуществлять мероприятия для развития украинской экономики в условиях всемирного финансового кризиса.

Д.СТРОСС-КАН заверил: как только письмо поступит в Международный валютный фонд, оно будет рассмотрено.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Президент, премьер-министр и председатель ВР договорились подготовить общий документ к Международному валютному фонду относительно дальнейшего сотрудничества.

Согласно договоренности, этот документ, который сформирует единую политическую волю и конкретные шаги по преодолению экономического кризиса, должен быть уже сегодня, 2 марта, согласован и парафирован.

В то же время председатель ВР Владимир ЛИТВИН сегодня заявил, что может подписать обращение к МВФ относительно сотрудничества только после решения украинского парламента.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита, даже при ощутимо большем дефиците госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.

Сегодня, 2 марта, В.ЮЩЕНКО по итогам совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики заявил, что в ближайшие часы согласованное письмо намерений относительно последующего сотрудничества будет направлено в Международный валютный фонд, его подпишут Президент, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на протяжении двух часов участники совещания – Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН, председатель НБУ, представитель оппозиции Николай АЗАРОВ прорабатывали базовый, комплексный документ, который формирует новые отношения Украины с Международным валютным фондом и другими мировыми финансовыми организациями в 2009 году.