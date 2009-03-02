Ющенко доволен, что оппозиция могла «слышать живую дискуссию»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает конструктивную позицию оппозиции в вопросе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы, рассказывая об итогах совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

«Когда я говорю о конструктивности оппозиции, безусловно, речь не идет, что оппозиция подпишет настоящий документ (письмо намерений к МВФ – УНИАН)», - сказал В.Ющенко.

По его словам, важным является то, что и большинство, и оппозиция понимают необходимость для Украины пакета антикризисных действий. «Пакет антикризисных действий начинает работать с точки, когда мы фиксируем наше сотрудничество с МВФ», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Мне приятно, что на совещании, которое проводил Президент, с одной стороны, присутствовала власть, с другой стороны – оппозиция, и мы откровенно обсуждали одно и то же письмо намерений, оппозиция имела возможность слышать живую полемику, живую дискуссию», - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что благодаря этому, оппозиция имеет полную информацию относительно намерений власти, а также имеет из первых источников информацию относительно расчетов и т. п.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня в ходе дискуссии были учтены некоторые предложения представителя оппозиции.