КС гарантировал Ющенко уважение к нему и дисциплину в армии

Конституционный Суд признал соответствующим Основному Закону указ Президента Украины «О некоторых вопросах осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны» от 4 июня 2008 года, о согласовании с ним кандидатур на должности заместителей министра обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по конституционному представлению 49 народных депутатов КС обнародовал сегодня.

Народные депутаты считают, что Президент Украины, издав этот указ вышел за пределы установленных Конституцией Украины полномочий. При этом депутаты отмечают его вмешательство в осуществление полномочий Кабинета Министров в сфере кадровой политики относительно подчиненных ему министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Как заметил судья-докладчик Анатолий ГОЛОВИН, КС принял отмеченное решение по результату проведения системного комплексного анализа законодательства в сфере национальной безопасности и обороны Украины.

В частности, указ не противоречит требованиям статей Конституции, ведь сфера действия указа лежит в рамках реализации конституционных полномочий Президента Украины.

«Указ призван усилить дисциплину в военных формированиях и уважение к Президенту Украины», - подчеркнул А.ГОЛОВИН.

Как говорится в решении, оно является обязательным к выполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, в вышеупомянутом указе Президента определено, что:

– материалы по согласованию кандидатур на должности первого заместителя, заместителя министра обороны Украины подаются Президенту Украины министром обороны Украины до внесения Кабинету Министров Украины представлений о назначении соответствующих лиц на отмеченные должности;

– Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины, другие центральные органы исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями, в случае необходимости подают до 1 мая Президенту Украины предложения об изменении общей структуры, численности соответственно СБУ, Вооруженных Сил Украины, других воинских формирований на следующий календарный год;

– планы и сроки проведения учений, тренировок с привлечением объединений, соединений, воинских частей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований (кроме учений, тренировок, которые проводятся с участием подразделений вооруженных сил других государств) согласовываются с Президентом Украины.