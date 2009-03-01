Медведев: Россия готова оказать Украине помощь при расчетах за газ

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Россия вместе со странами Европейского Союза готова оказать Украине финансовую помощь при расчетах за газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал интервью представителям испанских СМИ.

«Не так давно приезжал мой коллега господин БАРРОЗУ (глава Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ) с большим количеством еврокомиссаров. Я ему сказал простую вещь, что если мы хотим обезопасить всех: и европейских потребителей, и в целом создать нормальный уровень нашего сотрудничества, гарантировать его, – давайте поможем украинцам. Но у них действительно тяжёлая ситуация», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что некоторые аналитики называют экономическую ситуацию в Украине, по сути, близкой к экономическому коллапсу.

«Если мы чувствуем, что они не способны платить, давайте создадим финансовый пул и поможем им деньгами. Вот я считаю, что это как раз выход для всех. Есть набор финансовых институтов европейских, мы сами готовы в этом поучаствовать, мы готовы тоже принести какие-то наши деньги для того, чтобы обеспечить нормальную ситуацию с поставками, но давайте это сделаем цивилизованно», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Он напомнил, что Россия выдвигала идею консорциума, то есть покупки части газа.

«Эта идея не умерла, пожалуйста, давайте это сделаем, если мы почувствуем, что Украина не способна платить. Но пока ещё дедлайн не наступил, и наши украинские партнёры, я думаю, что вполне они могут и по силам им рассчитаться с этими вопросами», - сказал он.

«Ближайший платёж, который должен быть, по-моему, он составляет в районе 400 млн. долл. и должен быть совершён уже в скорой перспективе. В случае несовершения такого платежа наступают следующие последствия по договору: Украина переходит на предварительную оплату последующих поставок. То есть если сейчас мы поставляем в долг, то есть верим, но действуем по рыночным ценам, то это уже будет предварительная оплата. Естественно, что вот такие последствия наступят, если они вовремя не расплатятся. Мы бы, конечно, не хотели возврата к прежнему сценарию, это точно не наш выбор, но могу Вам сказать предельно откровенно: если они будут отказываться платить, нам придётся что-то делать», - отметил он.

Комментируя возникновение "газовой войны" в начале года, Президент РФ заявил, что Россия не перекрывала кран, а просто оказались в ситуации, когда Украина не подписала соглашения о поставках газа. «У нас не было правового основания для того, чтобы поставлять газ, и поэтому были приняты вот эти очень сложные для нас решения, решения, которых мы не хотели и которых мы бы хотели избежать на будущее», - отметил он.

В ответ на реплику испанского журналиста, о том, что некоторые российские высокопоставленные чиновники были против закрытия газового крана в Украину, Д.МЕДВЕДЕВ заявил: «Что касается конкретных российских чиновников, о которых Вы говорили, которые возражали против этой стратегии, Вы мне скажите, кто, я их уволю».