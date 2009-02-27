Яценюк: Нацбанку надо перестать делать глупости

Народный депутат Украины, лидер "Фронта перемен" Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Национальный банк Украины должен конструктивно сотрудничать с правительством, при этом воздерживаться от «глупых» поступков по его указке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с членами клуба выпускников бизнес-школы Киево-Могилянской академии.

«Нацбанку надо перестать делать глупости, которые он делал в прошлом. Напомню июнь прошлого года, апрель 2005 года, когда НБУ вышел с гениальной инициативой ревальвации национальной валюты. А знаете, какая цель была? О ней никто из широкой общественности не знает… Премьер-министр давит на главу НБУ с мотивацией: если вы не сделаете ревальвацию, я вас обвиню в инфляции. Глава НБУ вместо того, чтобы выйти на прессу и это рассказать, начинает опускать курс до 4,5 (грн./долл. - УНИАН) и думает, что он сдержит инфляцию… Помните инфляцию за 2008 год - 22%. Сдержали? При этом мы еще потеряли около 10 млрд. долларов, которые могли купить в золотовалютные резервы Украины», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Кроме того, он подчеркнул, что Нацбанку в сентябре 2008 года не удалось создать прозрачную модель рефинансирования коммерческих банков. «К сожалению, непрозрачность модели рефинансирования банков, введенной в сентябре, не стабилизировала курс и привела к потере доверия к банковской системе», - отметил лидер «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК высказал мнение, что не все украинские банки выдержат кризис, однако, в этом он видит и позитивный момент. «Я думаю, что не все банки выживут после кризиса. Это некоторое очищение, поскольку много банков находились под очень плохим банковским надзором… Инсайдеровское кредитование, плохие активы - все это приведет к тому, что эти банки лягут», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Справка УНИАН. А.ЯЦЕНЮК занимал пост первого заместителя главы НБУ с января 2003 года по февраль 2005 г.